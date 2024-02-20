Тулатова (Дударова) Госакыз Эдыковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тулатов Касполат Пшимахоевич
Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тулатов Магомет Пшимахоевич
Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тулатов Аслан-Мурза
Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тулатов Ислам Пшимахоевич
Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тулатов Ахмет Пшимахоевич
Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Пшимахо
Смерть
Неизвестно