Тулатова (Дударова) Госакыз Эдыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Дударова) Госакыз Эдыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Тулатов Касполат Пшимахоевич

Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тулатов Магомет Пшимахоевич

Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тулатов Аслан-Мурза

Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тулатов Ислам Пшимахоевич

Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тулатов Ахмет Пшимахоевич

Отец ребёнка: Тулатов Пшимахо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Пшимахо

Смерть
Неизвестно
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