Малютина (Глотова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.
Сын: Малютин Василий Семенович
Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1976 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно