Малютина (Глотова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Глотова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1879 ст.

Сын: Малютин Василий Семенович

Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Малютин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович

Рождение ребёнка
21.04.1884 ст.

Сын: Малютин Семен Семенович

Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович

Рождение ребёнка
05.12.1976 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Малютин Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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