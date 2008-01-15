Булдакова (Кощеева) Таисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Кощеева) Таисья Михайловна

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.10.1920

Дата смерти

15.01.2008

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1920

Отец: Кощеев Михаил Терентьевич

Мать: Кощеева Устинья Осиповна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Образование
С 1927
Работа или профессия
Около 1934
Военная служба
1941
Работа или профессия
После 1945
Работа или профессия
Между 1960 и 1970
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Между 1960 и 1970
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
03.04.1971

Муж: скрыто настройками приватности

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.01.2008
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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