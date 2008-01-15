Булдакова (Кощеева) Таисья Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.10.1920
Дата смерти15.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1920
Образование
С 1927
Работа или профессия
Около 1934
Военная служба
1941
Работа или профессия
После 1945
Работа или профессия
Между 1960 и 1970
Место жительства
Между 1960 и 1970
Бракосочетание
03.04.1971
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.2008
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область