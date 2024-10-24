Радошнова (Мордвинцева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1816 ст.
Дата смерти10.02.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №602, стр. 29
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
Бракосочетание
26.03.1836 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1274, стр. 94
Рождение ребёнка
21.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1427, стр. 228
Рождение ребёнка
19.09.1843 ст.
Дочь: Радошнова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1549, стр. 197
Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1608, стр. 191
Рождение ребёнка
24.05.1849 ст.
Сын: Радошнов Никифор Иванович
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1755, стр. 25
Рождение ребёнка
12.01.1852 ст.
Дочь: Радошнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1755, стр. 275
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.
Сын: Радошнов Василий Иванович
Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1921, стр. 128
Смерть
10.02.1866
От горячки ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №890, стр. 120