Радошнова (Мордвинцева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радошнова (Мордвинцева) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1816 ст.

Дата смерти

10.02.1866

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №602, стр. 29
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радошнов Яков Иванович

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Бракосочетание
26.03.1836 ст.

Муж: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1274, стр. 94
Рождение ребёнка
21.11.1840 ст.

Сын: Радошнов Степан Иванович

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1427, стр. 228
Рождение ребёнка
19.09.1843 ст.

Дочь: Радошнова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1549, стр. 197
Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.

Сын: Радошнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1608, стр. 191
Рождение ребёнка
24.05.1849 ст.

Сын: Радошнов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1755, стр. 25
Рождение ребёнка
12.01.1852 ст.

Дочь: Радошнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1755, стр. 275
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.

Сын: Радошнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Радошнов Иван Николаевич

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1921, стр. 128
Смерть
10.02.1866
Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
От горячки ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №890, стр. 120

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