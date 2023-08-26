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Трокша Марта Индриковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Трокша Индрик

Мать: Роман Мора

Рождение ребёнка
09.09.1870

Сын: Бучан-Бокан Эдуард Петрович

Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович

Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Бучан-Бокан Болеслав Петрович

Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович

Рождение ребёнка
09.01.1888

Сын: Бучан-Бокан Александр Петрович

Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович

Рождение ребёнка
19.09.1890

Сын: Бучан-Бокан Элiаш(Илья) Петрович

Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович

Смерть
Неизвестно

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