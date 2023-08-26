Трокша Марта Индриковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Трокша Индрик
Мать: Роман Мора
Рождение ребёнка
09.09.1870
Сын: Бучан-Бокан Эдуард Петрович
Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович
Рождение ребёнка
21.05.1874
Сын: Бучан-Бокан Болеслав Петрович
Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович
Рождение ребёнка
09.01.1888
Сын: Бучан-Бокан Александр Петрович
Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович
Рождение ребёнка
19.09.1890
Сын: Бучан-Бокан Элiаш(Илья) Петрович
Отец ребёнка: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович
Смерть
Неизвестно