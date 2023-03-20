Баклушин Валентин Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Баклушин Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Баклушин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно