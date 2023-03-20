Баклушин Валентин Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушин Валентин Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Баклушин Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Баклушин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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