Сорочкин Павел Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочкин Павел Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сорокин Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сорокин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сорокин Иван Павлович

Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорочкина Февронья Фаддеевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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