Сорочкин Павел Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сорокин Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Сорочкина Февронья Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно