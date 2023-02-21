Суслов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Суслов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерликова Маргарита Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1930
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