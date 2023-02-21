Суслов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1902
Мать ребёнка: не указана
Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерликова Маргарита Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1930