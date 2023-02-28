Власова (Луконина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1926
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926
Рождение ребёнка
19.08.1949
Дочь: Ульянова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.03.1952
Дочь: Селивёрствова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1953
Сын: Власов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович
Куликовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1957
Дочь: Пластинкина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно