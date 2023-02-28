Власова (Луконина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Луконина) Анна Андреевна

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Место рождения

Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.07.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926

Отец: Луконин Андрей Фёдорович

Мать: Луконина Акулина Максимовна

Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1949

Дочь: Ульянова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.03.1952

Дочь: Селивёрствова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
27.07.1953

Сын: Власов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович

Куликовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1957

Дочь: Пластинкина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Алексей Фёдорович

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