Мосолов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Дубна, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1943
Белград, Сербия