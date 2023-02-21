Мосолов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1890
Дубна, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1943
Белград, Сербия
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