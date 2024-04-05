Miłek (Rudnicka) Rozalia 05.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Miłek (Rudnicka) Rozalia

Место рождения

Prabuty/Długosiodło akt 175/1899

Дата рождения

05.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

1917 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899

Отец: Rudnicki Szymon

Мать: Rudnicka (Jechna) Marianna

Prabuty/Długosiodło akt 175/1899
Бракосочетание
12.02.1917

Муж: Miłek Stefan

Długosiodło akt 12/1917
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: (Miłek) Janina

Отец ребёнка: Miłek Stefan

Suski/.Długosiodło akt 180/1917
Рождение ребёнка
09.03.1921

Дочь: (Miłek) Zofia

Отец ребёнка: Miłek Stefan

Suski/Długosiodło akt 71/1921
Смерть
Неизвестно

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