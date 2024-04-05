Miłek (Rudnicka) Rozalia
Место рожденияPrabuty/Długosiodło akt 175/1899
Дата рождения05.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899
Отец: Rudnicki Szymon
Prabuty/Długosiodło akt 175/1899
Бракосочетание
12.02.1917
Муж: Miłek Stefan
Długosiodło akt 12/1917
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: (Miłek) Janina
Отец ребёнка: Miłek Stefan
Suski/.Długosiodło akt 180/1917
Рождение ребёнка
09.03.1921
Дочь: (Miłek) Zofia
Отец ребёнка: Miłek Stefan
Suski/Długosiodło akt 71/1921
Смерть
Неизвестно