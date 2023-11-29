Фокин Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1902
Сын: Фокин Константин Иванович
Мать ребёнка: Фокина Агриппина Афанасьевна
Есть метрика о смерти в 1905 году. 3 года. Простуда. указан отец Иван Федорович и мать Агриппина Афанасьевна
Место жительства
14.06.1903
Указан крестным у Агриппины - дочери Воробьев Митрофан Николаевич Васса Герасимовна
Место жительства
22.10.1905
Указан крестным у Анастасии - дочери Миронов Иван Степанович Параскева Никитична
Место жительства
09.11.1905
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Ивана Флоровича и Карнюшикной Акулины Филатовны
Место жительства
11.07.1910
Указан крестным у Ивана - сына Макарова Ивана Степановича и Параскевы Никитичны
Место жительства
17.06.1917
Указан свидетелем на свадьбе Николая Федотовича Астахова и Ефросиньи Николаевны Лактюшиной
Смерть
Неизвестно