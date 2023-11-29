Фокин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Иван Федорович

Фокин Иван Федорович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Фокин Константин Иванович

Мать ребёнка: Фокина Агриппина Афанасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 3 года. Простуда. указан отец Иван Федорович и мать Агриппина Афанасьевна
Место жительства
14.06.1903
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Агриппины - дочери Воробьев Митрофан Николаевич Васса Герасимовна
Место жительства
22.10.1905
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Анастасии - дочери Миронов Иван Степанович Параскева Никитична
Место жительства
09.11.1905
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Ивана Флоровича и Карнюшикной Акулины Филатовны
Место жительства
11.07.1910
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Ивана - сына Макарова Ивана Степановича и Параскевы Никитичны
Место жительства
17.06.1917
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Николая Федотовича Астахова и Ефросиньи Николаевны Лактюшиной
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.