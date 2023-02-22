Савиных Валентин Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Валентин Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Илья Васильевич

Мать: Агафья Фотьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Валентинович

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Александр Валентинович

Мать ребёнка: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный
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