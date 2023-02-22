Савиных Валентин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савиных Илья Васильевич
Мать: Агафья Фотьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Николай Валентинович
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Александр Валентинович
Мать ребёнка: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный