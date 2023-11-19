Еремеев Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.02.1905 Апухлицы крестьянин Егор Яковлевич Ильинское крестьянская девица Александра Антоновна Номер записи 11 https:... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.
Дочь: Еремеева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Еремеева Александра Антоновна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1917 Апухлицы Анна Егоровна Еремеева Апухлицы отец крестьянин Егор Яковлевич Еремеев Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно