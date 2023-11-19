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Еремеев Егор Яковлевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Еремеева Александра Антоновна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.02.1905 Апухлицы крестьянин Егор Яковлевич Ильинское крестьянская девица Александра Антоновна Номер записи 11 https:... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.

Дочь: Еремеева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Еремеева Александра Антоновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1917 Апухлицы Анна Егоровна Еремеева Апухлицы отец крестьянин Егор Яковлевич Еремеев Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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