Комаров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1951
Отец: Комаров Михаил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1979
Дочь: Комарова Марина Александровна
Мать ребёнка: Комарова Ирина Николаевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1984
Дочь: Александрикова Анна Александровна
Мать ребёнка: Комарова Ирина Николаевна
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно