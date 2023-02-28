Комаров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Александр Михайлович

Комаров Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Марфино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1951

Отец: Комаров Михаил Филиппович

Мать: не указана

Марфино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1979

Дочь: Комарова Марина Александровна

Мать ребёнка: Комарова Ирина Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1984

Дочь: Александрикова Анна Александровна

Мать ребёнка: Комарова Ирина Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close