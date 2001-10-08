Полянский Дмитрий Степанович
Место рожденияг. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти08.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1917
г. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
По 1940
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1942
Алтайский край
Место жительства
С 1945 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1955
Крымская АССР
Место жительства
С 1957 по 1958
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
08.10.2001
Место жительства
По 2001