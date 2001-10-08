Полянский Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Дмитрий Степанович

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Место рождения

г. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

08.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1917
г. Славяносербск, Славяносербский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
По 1940
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1942
Алтайский край
Место жительства
С 1945 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 1955
Крымская АССР
Место жительства
С 1957 по 1958
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
08.10.2001
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2001
Москва, город федерального значения Москва
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