Попова Наталья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивин Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1874
Отец ребёнка: Ивин Василий Кириллов
Рождение ребёнка
04.11.1877
Дочь: Ивина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ивин Василий Кириллов
Рождение ребёнка
16.03.1882
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ярославцев Александр Павлович
Отец ребёнка: Ярославцев Павел Васильев
Смерть
Неизвестно