Попова Наталья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивин Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивин Василий Кириллов

Рождение ребёнка
15.03.1874

Сын: Ивин Алексий Васильев

Отец ребёнка: Ивин Василий Кириллов

Нижняя Печеньга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1877

Дочь: Ивина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ивин Василий Кириллов

Нижняя Печеньга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1882

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ярославцев Александр Павлович

Отец ребёнка: Ярославцев Павел Васильев

Нижняя Печеньга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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