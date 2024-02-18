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Глазырин Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Глазырин Борис Павлович

Мать: Глазырина Акилина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Глазырин Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Глазырин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Глазырин Корнилий Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Глазырин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Глазырин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна

Смерть
Неизвестно

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