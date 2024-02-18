Глазырин Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Глазырин Корнилий Андреевич
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Глазырин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Титовна
Смерть
Неизвестно