Бобков Алексей Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1969
Дочь: Бобкова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Бобкова Анна Сергеевна
Лесной, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно