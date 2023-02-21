Бобков Алексей Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Алексей Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1969

Дочь: Бобкова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Бобкова Анна Сергеевна

Лесной, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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