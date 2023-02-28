Кузнецова Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно