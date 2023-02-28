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Кузнецова Ирина Матвеевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузнецов Абрам Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузнецов Павел Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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