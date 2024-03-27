Каюмов Сагетдин Каюмович
Место рожденияс. Куштово Апастовского района
Дата рождения23.05.1913
Дата смерти21.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1913
Отец: Латыпов Каюм
Мать: Латыпова Хафаза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1941
Рождение ребёнка
13.11.1948
Рождение ребёнка
22.12.1950
Смерть
21.04.1980