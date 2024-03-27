Каюмов Сагетдин Каюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Сагетдин Каюмович

Место рождения

с. Куштово Апастовского района

Дата рождения

23.05.1913

Дата смерти

21.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1913

Отец: Латыпов Каюм

Мать: Латыпова Хафаза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна

Рождение ребёнка
10.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна

Рождение ребёнка
13.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна

Рождение ребёнка
22.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна

Смерть
21.04.1980

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