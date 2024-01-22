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(Шулыгина) Лукерья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
?.05.1870

Сын: Шулыгин Пётр Савельевич

Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
?.01.1872

Сын: Шулыгин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Гусакова (Шулыгина) Матрона Савельевна

Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич

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