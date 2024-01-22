(Шулыгина) Лукерья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Лаврентий Савельевич
Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Дмитрий Савельевич
Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1870
Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1872
Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Гусакова (Шулыгина) Матрона Савельевна
Отец ребёнка: Шулыгин Савелий Васильевич