Коневина (Сниховская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сниховский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коневина Юлиана Сергеевна
Отец ребёнка: Коневин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коневин Дмитрий
Отец ребёнка: Коневин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коневин Борис
Отец ребёнка: Коневин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коневин Сергей