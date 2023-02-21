Коневина (Сниховская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневина (Сниховская) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сниховский Александр

Мать: Сниховская Галина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коневина Юлиана Сергеевна

Отец ребёнка: Коневин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневин Дмитрий

Отец ребёнка: Коневин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневин Борис

Отец ребёнка: Коневин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коневин Сергей

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