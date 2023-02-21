Басова Наталья Парменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Басов Иван Кузьмич
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно