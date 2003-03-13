Архипенко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1971
Дата смерти13.03.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1971
Рождение ребёнка
14.12.1993
Сын: Архипенко Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Архипенко Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Архипенко Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Архипенко Светлана Владимировна
станица Павловская, Краснодарский край
Смерть
13.03.2003