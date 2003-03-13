Архипенко Сергей Александрович 26.07.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипенко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1971

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1971

Отец: Архипенко Александр Александрович

Мать: Архипенко Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1993

Сын: Архипенко Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Архипенко Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Архипенко Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Архипенко Светлана Владимировна

станица Павловская, Краснодарский край
Смерть
13.03.2003

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