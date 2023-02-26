(Остроменцкая) Галина Мариановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Отец: Остроменцкий Лешко-Мариан
Крещение
02.11.1911
Москва, город федерального значения Москва
Godparents:Потомственный почетный гражданин Константин Николаевич Ланин и жена потомственного почетного гражданина Мария Петрова Ланина | Москва, Софийская церковь на Софийской наб.
Смерть
Неизвестно