(Остроменцкая) Галина Мариановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остроменцкая) Галина Мариановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: Остроменцкий Лешко-Мариан

Мать: Яблоновская Вера Николаевна

Крещение
02.11.1911
Москва, город федерального значения Москва
Godparents:Потомственный почетный гражданин Константин Николаевич Ланин и жена потомственного почетного гражданина Мария Петрова Ланина | Москва, Софийская церковь на Софийской наб.
Смерть
Неизвестно
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