Осетрова Ирина Феодулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Ирина Феодулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Осетров Федор Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Осетров Яков Федоров

Отец ребёнка: Осетров Федор Феоктистов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Федор Феоктистов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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