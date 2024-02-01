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Солдатова Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1862 ст.

Дочь: Исакова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Матвеев

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1862 год Ф. 182 оп. 1а д. 107: Рождение: 18.07.1862 Крещение: 19.07.1862 Марина Родители: Села Казарки господина Заседского крестьянин Федор Матв... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1868 ст.

Сын: Солдатов Кузьма Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Матвеев

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1868 год Ф. 182 оп. 1б д. 8: Рождение: 01.11.1868 Крещение: 02.11.1868 Козьма Родители: Села Казарки крестьянин собственник Феодор Матвеев и зак... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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