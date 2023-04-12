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Якимов Михайла Федоров

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Илья Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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