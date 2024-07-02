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Царев Петр Иванович

Место рождения

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Царев Иван Степанович

Мать: не указана

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
29.06.1903
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №25 Павел 28.06.1903 Отец: Афанасьев Иван Григорьев Мать: Афанасьева Анастасия Павлова
Восприемник
03.07.1904
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №31 Евдокия 02.07.1904 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Восприемник
10.11.1904
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №60 Екатерина 09.11.1904 Отец: Афанасьев Иван Григорьев Мать: Афанасьева Анастасия Павлова
Восприемник
10.09.1905
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №44 Сергей 08.09.1905 Отец: Бесов Фёдор Иванов Мать: Бесова Прасковья Николаева
Восприемник
07.01.1906
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №5 Иван 06.01.1906 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Восприемник
03.12.1906
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №55 Николай 01.12.1906 Отец: Маркелов Василий Макаров Мать: Маркелова Фёкла Андреева
Восприемник
11.11.1907
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №71 Степанида 09.11.1907 Отец: Тараканов Пётр Андреев Мать: Тараканова Мария Алексеева
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись № 5 Дата бракосочетания 03.02.1908 Жених: Петр Иванов Царёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Феодосия Николаева Черникова, 16, Петропавловское с. Поручители: Алексей Царёв, Петропавловское с. ... Показать все
Восприемник
05.10.1908
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №66 Харитина 04.10.1908 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Поручитель
26.01.1909
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №7 Жених: Игнатий Николаев Чернышёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Екатерина Иванова Мичурина, 17, Андреевский х.
Рождение ребёнка
15.12.1909

Дочь: Царева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
13.06.1910
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №39 Петр 10.06.1910 Отец: Чернышёв Игнатий Николаев Мать: Чернышёва Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Царев Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Царева Марфа Петровна

Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Царева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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