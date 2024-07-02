Царев Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Царев Иван Степанович
Мать: не указана
Восприемник
29.06.1903
Запись №25 Павел 28.06.1903 Отец: Афанасьев Иван Григорьев Мать: Афанасьева Анастасия Павлова
Восприемник
03.07.1904
Запись №31 Евдокия 02.07.1904 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Восприемник
10.11.1904
Запись №60 Екатерина 09.11.1904 Отец: Афанасьев Иван Григорьев Мать: Афанасьева Анастасия Павлова
Восприемник
10.09.1905
Запись №44 Сергей 08.09.1905 Отец: Бесов Фёдор Иванов Мать: Бесова Прасковья Николаева
Восприемник
07.01.1906
Запись №5 Иван 06.01.1906 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Восприемник
03.12.1906
Запись №55 Николай 01.12.1906 Отец: Маркелов Василий Макаров Мать: Маркелова Фёкла Андреева
Восприемник
11.11.1907
Запись №71 Степанида 09.11.1907 Отец: Тараканов Пётр Андреев Мать: Тараканова Мария Алексеева
Бракосочетание
03.02.1908
Запись № 5 Дата бракосочетания 03.02.1908 Жених: Петр Иванов Царёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Феодосия Николаева Черникова, 16, Петропавловское с. Поручители: Алексей Царёв, Петропавловское с. ... Показать все
Восприемник
05.10.1908
Запись №66 Харитина 04.10.1908 Отец: Комлев Иван Степанов Мать: Комлев Матрёна Алексеева
Поручитель
26.01.1909
Запись №7 Жених: Игнатий Николаев Чернышёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Екатерина Иванова Мичурина, 17, Андреевский х.
Рождение ребёнка
15.12.1909
Дочь: Царева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна
Восприемник
13.06.1910
Запись №39 Петр 10.06.1910 Отец: Чернышёв Игнатий Николаев Мать: Чернышёва Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
15.06.1911
Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Царева Марфа Петровна
Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Царева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Царева (Черникова) Феодосия Николаевна
Смерть
Неизвестно