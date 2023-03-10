Гераничев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераничев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1951

Отец: Гераничев Николай Александрович

Мать: Гераничева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1975

Сын: Гераничев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Александр Алексанрович

Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераничев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна

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