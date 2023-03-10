Гераничев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1951
Рождение ребёнка
27.01.1975
Сын: Гераничев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Александр Алексанрович
Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераничев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гераничева Ольга Викторовна