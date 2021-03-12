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Косякова 111 Алексеевна
Косякова 111 Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.2021
Пол
Женский
Отец
Косяков Алексей
1999 г.р.
Мать
Косякова (Дрожанова) Елена Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2021
Отец:
Косяков Алексей
Мать:
Косякова Елена Александровна
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