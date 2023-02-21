Конон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонон Иванович

Конон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кононов Василий Кононович

Мать ребёнка: не указана

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кононов Николай Кононович

Мать ребёнка: Устина Косьмина

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Александра Кононовна

Мать ребёнка: не указана

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кононов Михаил Кононович

Мать ребёнка: не указана

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Косьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close