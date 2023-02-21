Конон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кононов Василий Кононович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кононов Николай Кононович
Мать ребёнка: Устина Косьмина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Александра Кононовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Косьмина
Смерть
Неизвестно