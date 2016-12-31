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Беляев Валентин Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.?

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1960

Сын: Беляев Сергей Валенинович

Мать ребёнка: Милаш Валентина Алексеевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милаш Валентина Алексеевна

Смерть
31.12.2016
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
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