Беляев Валентин Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.?
Дата смерти31.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1960
Сын: Беляев Сергей Валенинович
Мать ребёнка: Милаш Валентина Алексеевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2016
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд