Якубовская (Беганская) Ассея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Беганская) Ассея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

29.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Беганский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мейшутович Айша Сулеймановна

Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Смольская Ева Сулеймановна

Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Сулейман Мухаремович

Смерть
29.11.1963
Поставы, Поставский район, Витебская область
В 3 часа дня (дневник дочери Евы)
Похороны
01.12.1963
Мядель, Мядельский район, Минская область
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