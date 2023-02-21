Якубовская (Беганская) Ассея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти29.11.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Беганский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мейшутович Айша Сулеймановна
Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Смольская Ева Сулеймановна
Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Отец ребёнка: Якубовский Сулейман Мухаремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1963
Поставы, Поставский район, Витебская область
В 3 часа дня (дневник дочери Евы)
Похороны
01.12.1963
Мядель, Мядельский район, Минская область