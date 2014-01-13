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Бирюкова Милана Александровна
Бирюкова Милана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2014
Пол
Женский
Отец
Бирюков Александр Александрович
1984 г.р.
Мать
Усик Виктория Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2014
Отец:
Бирюков Александр Александрович
Мать:
Усик Виктория Викторовна
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