Лукиных Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1846 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Лукиных Антон Иванович

Мать ребёнка: Лукиных Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
23.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукиных Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукиных Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лукиных Екатерина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Екатерина Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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