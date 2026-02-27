Ясырев Василий Дмитриевич
мужской, родился 08.08.1912 ст., Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЯсырев Дмитрий Кириллович16.10.1873 г.р.
МатьЯсырева (Жигалова) Прасковья Ильинична01.09.1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1912 ст.
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясырева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясырева Татьяна
Смерть
Неизвестно