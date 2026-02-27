Ясырев Василий Дмитриевич 08.08.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ясырев Василий Дмитриевич

Автор
ЮЕ
Ефремова Ю.

мужской, родился 08.08.1912 ст., Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Ясырев Дмитрий Кириллович16.10.1873 г.р.
Мать
Ясырева (Жигалова) Прасковья Ильинична01.09.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1912 ст.

Отец: Ясырев Дмитрий Кириллович

Мать: Ясырева (Жигалова) Прасковья Ильинична

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясырева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясырева Татьяна

Смерть
Неизвестно

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