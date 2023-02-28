Буйновский Николай Болеславович
Место рождения
Дата рождения06.12.1886
Дата смерти10.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
21.07.1916
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Янушкевич Мария Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Буйновский Болеслав Николаевич
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Буйновский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Аржанникова Регина Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
26.05.1927
Дочь: Вильщук Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
14.10.1929
Дочь: Мирошник Нонна Николаевна
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Буйновский Феликс Николаевич
Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна
Смерть
10.05.1957