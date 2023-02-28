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Буйновский Николай Болеславович

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.12.1886

Дата смерти

10.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Янушкевич Мария Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Буйновский Болеслав Николаевич

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Буйновский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Аржанникова Регина Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
26.05.1927

Дочь: Вильщук Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Дочь: Мирошник Нонна Николаевна

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Буйновский Феликс Николаевич

Мать ребёнка: Буйновская Елена Савельевна

Смерть
10.05.1957
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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