Жерихина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1809
Сын: Жерихин Кондратий Назарович
Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья (Мария) Назаровна
Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно