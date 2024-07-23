Жерихина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1809

Сын: Жерихин Кондратий Назарович

Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья (Мария) Назаровна

Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жерихин Матвей Назарович

Отец ребёнка: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно

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