Маликов Христофор Акимовыич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Христофор Акимовыич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Маликов Аким

Мать: Маликова Аграфена

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елизавета Христофоровна

Мать ребёнка: Маликова Феодосья Афанасьева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Маликов Павел Христофорович

Мать ребёнка: Маликова Феодосья Афанасьева

с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Феодосья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район
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