Маликов Христофор Акимовыич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Маликов Аким
Мать: Маликова Аграфена
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елизавета Христофоровна
Мать ребёнка: Маликова Феодосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Маликов Павел Христофорович
Мать ребёнка: Маликова Феодосья Афанасьева
с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район