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Косьма Яковлев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
18.06.1871 ст.

Сын: Леонтий Козьмин (Ич)

Мать ребёнка: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)

Рождение ребёнка
19.01.1875 ст.

Дочь: Ксения Кузьмина (Чна)

Мать ребёнка: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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