Косьма Яковлев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1871 ст.
Сын: Леонтий Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)
Рождение ребёнка
19.01.1875 ст.
Дочь: Ксения Кузьмина (Чна)
Мать ребёнка: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)
Смерть
Неизвестно