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Кумылганов Иван Васильевич

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Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

23.05.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Между 1899 и 1900 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
25.05.1898
Godparents:Островской станицы казак Иоанн Митрофанов Харахоркин и Саратов. губ., Камышин. уезда Соломатинской вол. жена крестьянина Анастасия Иоакимова Емелина
Бракосочетание
13.01.1917

Жена: Кумылганова Дарья Филипповна

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Никонена Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зюбина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслан на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как кулак, вредящий соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно
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