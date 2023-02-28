Кумылганов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
25.05.1898
Godparents:Островской станицы казак Иоанн Митрофанов Харахоркин и Саратов. губ., Камышин. уезда Соломатинской вол. жена крестьянина Анастасия Иоакимова Емелина
Бракосочетание
13.01.1917
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Никонена Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зюбина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кумылганова Дарья Филипповна
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслан на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как кулак, вредящий соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно