Отрокова Настасья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрокова Настасья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1845

Сын: Отроков Степан Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Отрокова Марья Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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