Усманова (Абсалямова) Файза Саяфутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Абсалямова) Файза Саяфутдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абсалямов Саяфутдин

Мать: Абсалямова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фариза Ахмадулловна

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Залилова Сатира Ахмадулловна

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Усманов Хаким Ахмадуллович

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
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