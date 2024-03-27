Усманова (Абсалямова) Файза Саяфутдиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абсалямов Саяфутдин
Мать: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фариза Ахмадулловна
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Калюшева Фаузия Ахмадулловна
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Залилова Сатира Ахмадулловна
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Усманов Хаким Ахмадуллович
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Ахмадулла Биктимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР