Салтыков Иван Иевлев
Место рождениядер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1663
Отец: Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов
Мать: не указана
дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Салтыков Сава Иванов
Мать ребёнка: Салтыкова Агриппина Анофриева
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Салтыков Иван Иванов
Мать ребёнка: Салтыкова Агриппина Анофриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1711
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния