Салтыков Иван Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Иван Иевлев

Салтыков Иван Иевлев

avatar

Место рождения

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов

Мать: не указана

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Салтыков Сава Иванов

Мать ребёнка: Салтыкова Агриппина Анофриева

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Салтыков Иван Иванов

Мать ребёнка: Салтыкова Агриппина Анофриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Агриппина Анофриева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1711
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close