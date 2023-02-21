Сайкин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1871 ст.
Дочь: Сайкина Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1877 ст.
Сын: Сайкин Николай Степанович
Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1877 ст.
Сын: Сайкин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна
Место жительства
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайкина Фёкла Николаевна
Смерть
Неизвестно