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Сайкин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1871 ст.

Дочь: Сайкина Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна

Торговое Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1877 ст.

Сын: Сайкин Николай Степанович

Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна

Торговое Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1877 ст.

Сын: Сайкин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Сайкина Фёкла Николаевна

Торговое Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
1877
Торговое Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайкина Фёкла Николаевна

Смерть
Неизвестно
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