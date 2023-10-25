Чуланова (Ведерникова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуланова (Ведерникова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ведерников Александр Карпович

Мать: Ведерникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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