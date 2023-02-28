Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Иванова

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сидор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Алексеев

Смерть
Неизвестно
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