Аграфена Иванова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сидор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Алексеев
Смерть
Неизвестно