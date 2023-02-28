Лобова Анастасия
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович
Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лобов Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Афанасия Никифоровна
Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович
Смерть
До 1858