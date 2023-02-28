Лобова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Анастасия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович

Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лобов Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афанасия Никифоровна

Отец ребёнка: Лобов Никифор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1858
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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